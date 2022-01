« Recherche maison ou appartement à vendre » : le présentateur Stéphane Plaza cambriolé

C’est alors qu’il donnait une représentation de sa pièce « Un couple magique » avec Jeanfi Janssens et Valérie Mairesse à Paris que l’habitation de Stéphane Plaza a été cambriolée.

A post shared by Stephaneplaza.off (@stephaneplaza.off)

Une bien mauvaise surprise que le présentateur a tenu à partager avec sa communauté sur Instagram. « Les boules, les boules, les boules. Forcément je suis triste au fond et je découvrirai jour après jour l’étendue de ce qu’il me manque (Aller me voler jusqu’à mon rasoir électrique, chapeau bas). Il y a plus grave, ce n’est que du matériel mais ça reste compliqué et violent comme événement. Personne n’a rien entendu évidemment. Je reste en bonne santé, mes proches aussi et je continuerai de sourire encore et encore. Aucune peur ne viendra couper ma route », a-t-il écrit. « Les dépositions sont faites », a-t-il encore dans une story. Sur les clichés, on voit les officiers de police relever ses empreintes et constater les faits.