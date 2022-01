Lucienne Moreau, la reporter senior du « Petit Journal » est décédée

La reporter, comédienne et mannequin est décédée à l’âge de 88 ans.

Lucienne Moreau a été agricultrice, tenancière de bar, femme de ménage, veilleuse de nuit, comédie, mannequin et reporter. Après une vie riche d’expérience, la doyenne du « Petit Journal » s’en est allée le 16 janvier à l’âge de 88 ans. « Habitante de la résidence Momousseau à Argenteuil, elle participait activement à la vie culturelle et associative de notre ville. Son sourire et sa bonne humeur manqueront beaucoup aux Argenteuillais », a annoncé dimanche soir l’ancien député socialiste du Val-d’Oise, Philippe Doucet, sur Twitter.

C’est après avoir été repérée par l’agence de mannequin seniors « Masters Models » que la Française apparaît dans le « Petit Journal » de Yann Bathès. En 2010, elle anime une chronique comique de la vie mondaine « The Lucienne Live Report » puis la rubrique « Lucienne a lu » en 2011.