« Encanto » : la chanson « We don’t talk about Bruno » s’impose devant « Let it Go » (vidéo)

« Encanto », c’est l’histoire d’une adolescente, seule membre de sa famille à ne pas posséder de pouvoir extraordinaire. La comédie musicale est portée par la chanson « We don’t talk about Bruno », un titre devenu un tube planétaire. A tel point qu’il détrône même le succès de la chanson originale « Libérée, délivrée/Let it go » du film « La Reine des Neiges ».

« We don’t talk about Bruno » s’est imposé parmi les plus écoutés sur les applications Spotify, Apple Music et iTunes et occupe la cinquième place du Billboard Hot 100 aux Etats-Unis. Et au Royaume-Uni, la chanson se positionne dans le top 3 des titres les plus écoutés du moment.