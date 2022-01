Des étudiants de l’Ihecs parodient « l’Enfer » de Stromae et font le buzz

Tous les trois étudiants en première année de master à l’IHECS, une école de journalisme et de communication belge, le blocus est effectivement un moment désagréable que les garçons connaissent bien. « J'ai eu l'idée de faire une parodie mercredi dernier, avant mon examen », explique à La Libre Sacha Possoz. « Avec deux autres étudiants, Clément Simon et Louis Maire, on a décidé qu'on allait se lancer tout de suite, sinon l'idée risquait de tomber à l'eau. »

À lire aussi Voici les coulisses du coup magique de Stromae sur TF1 (vidéo)

« Le succès a été au rendez-vous », relate l’étudiant en relations publiques à La Libre. « À la base, on voulait juste décompresser pendant nos examens. On pensait bien qu'on aurait un petit succès, mais on ne s'attendait pas à avoir autant de vues. » Massivement visionnée sur les réseaux sociaux, la vidéo publiée samedi 15 janvier totalise déjà plus de 25.000 vues. « On est vraiment hyper content que ça marche à ce point. J'ai même eu quelques messages privés d'étudiants qui m'ont dit à quel point ils aimaient notre chanson, c'est hyper gratifiant. »