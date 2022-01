Caroline de Monaco en route vers le divorce

Elle promène sa mélancolie dans les rues enneigées de Gstaad, comme à son habitude : le visage fermé, impénétrable. La princesse Caroline de Hanovre ne se cache pas pour autant. Sinon elle n’aurait pas revêtu cette grosse doudoune rouge et ce pantalon à carreaux rouge et noir qui permettent de la repérer à des centaines de mètres. À ses côtés, sa fille Charlotte Casiraghi se fait plus discrète. Elle n’a pas spécialement l’intention d’attirer l’attention des paparazzis qui, en ce début d’année 2022, chassent le scoop en traquant les VIP qui pullulent sur les pistes de la station huppée des Alpes suisses. Au vu de ce cliché qui a circulé sur les réseaux sociaux, c’est raté !