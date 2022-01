Harry veut récupérer ses bodyguards

Le prince Harry a initié une action en justice afin de pouvoir bénéficier d’une protection policière lors de ses déplacements en solo ou en famille au Royaume-Uni. Une protection qu’il payerait toutefois personnellement et qui ne serait donc pas à charge du contribuable britannique, insiste son avocat. C’est qu’en faisant le choix, en 2020, de se mettre en retrait de la Famille royale britannique, puis de s’installer aux États-Unis, le duc et la duchesse de Sussex ont perdu le droit d’être protégés aux frais de l’État britannique. Ils financent eux-mêmes depuis lors le dispositif de sécurité mis en place dans leur propriété de Montecito, en Californie, ainsi que les agents de protection privés qui encadrent Harry, Meghan et leurs enfants Archie et Lilibet dans leurs moindres déplacements. Mais ces bodyguards ne disposent pas de l’autorité suffisante pour agir à l’étranger.