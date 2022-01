Changement de vie: la rentrée des classes de madame la bio-ingénieure

Elle a troqué ses clients virtuels contre des élèves en chair et en os. Pour endosser un job qui a du sens plutôt qu’un métier qui engrange de l’argent.

Adossée au tableau sur lequel elle vient d’écrire son nom, la jeune professeure de sciences/maths observe sa classe d’ados avec tendresse. Comme elle les aime déjà ! Bien sûr, ce n’est pas facile d’enseigner quand on n’a pas suivi le parcours pédagogique classique. Gérer une classe, préparer les cours, avoir les connaissances requises… Que de chemin parcouru en si peu de temps. Hier encore, c’était il y a presque deux ans, la jeune femme décidait de quitter le monde de l’entreprise. Aujourd’hui, libre et déterminée, elle partage son savoir-faire avec ceux qui en ont le plus besoin.