LEVC VN5: pour des livraisons stylées

London Electric Vehicle Company (LEVC) est née en 2013 après que le groupe chinois Geely a racheté les parts de The London Taxi Company, la société historique qui produisait les fameux taxis anglais. Ce dernier arrive désormais en Belgique via le groupe Sterckx-Desmet, avec tout l’aménagement particulier qui rend le Black Cab si populaire : larges portières qui permettent d’embarquer en chaise roulante, six places arrière grâce à des strapontins repliables, vitre de séparation avec le chauffeur, etc. Visuellement, le VN5 modernise admirablement le style du vénérable taxi, avec une calandre verticale toujours bien présente et des phares arrondis joliment soulignés de leds.