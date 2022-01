Un grand esprit de famille

Pour la troisième fois, Mathieu Delarive se glisse dans la peau de Paul Danceny dans la saga « Le prix de… ». Aux côtés de Mimie Mathy, qui joue le capitaine Marie Jourdan, ils vont une nouvelle fois devoir résoudre un dossier compliqué qui implique notamment le fils de Marie.

Il y a eu « Le prix de la vérité », puis celui de « la loyauté » et maintenant « Le prix de la trahison ». Quelle est l’intrigue de ce troisième épisode ?

Dans le premier film, Marie Jourdan arrivait pour résoudre un meurtre qui touchait quelqu’un de sa famille. Dans le second opus, j’avais moi-même quelques problèmes et j’étais accusé, à tort, d’avoir commis un meurtre et Marie venait à mon secours. Cette fois-ci, c’est moi qui viens lui rendre visite au moment où elle rencontre quelques soucis de famille. Son fils est empêtré dans une sale affaire et nous allons mener l’enquête ensemble.