Anne Nivat s’exprime sur la plainte contre Jean-Jacques Bourdin: «Je vous rappelle que les faits sont prescrits» (vidéo)

Anne Nivat était l’invitée de « C à vous », mercredi 19 janvier. La journaliste vient de commencer la promotion de son nouveau livre « La France de Face » non sans difficultés. À l’occasion de son passage sur le plateau, elle s’est finalement exprimée sur la plainte qui a été déposée en début de semaine contre Jean-Jacques Bourdin pour « tentative agression sexuelle » par une ancienne collaboratrice du journaliste de RMC et BFM. Une enquête interne a d’ailleurs été ouverte au sein de BFMTV et RMC.

Après avoir présenté son livre pendant une dizaine de minutes, Anne Nivat s’est trouvée questionnée sur l’affaire en cours contre son mari, Jean-Jacques Bourdin. La journaliste, Anne-Élisabeth Lemoine est revenue sur les échanges entre Valérie Pécresse, candidate Les Républicains à l’élection présidentielle française et Jean-Jacques Bourdin. Cette dernière a déclaré : « Je me suis clairement posé la question de ma participation à cette émission en raison de l’ouverture d’une enquête par la justice à la suite d’une plainte déposée contre Monsieur Bourdin pour tentative d’agression sexuelle. Je sais qu’il conteste fermement ces faits et c’est à la justice de les trancher. Je respecte la présomption d’innocence à laquelle chacun de nos compatriotes a le droit. Présidente de tous les Français, je ne laisserai plus aucune femme avoir peur de porter plainte, la loi du silence, c’est fini ». Jean-Jacques Bourdin a alors répondu : « J’ai décidé de ne pas m’exprimer à ce sujet mais je conteste les faits rapportés par la presse et je laisse la justice faire son travail ».