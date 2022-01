Jean-Jacques Bourdin accusé d’agression sexuelle, sa femme Anne Nivat réagit

Anne Nivat, épouse de Jean-Jacques Bourdin était l’invité de France Inter pour défendre son nouveau roman, « La France de Face ». Cependant dès les premières minutes de l’entretien en direct, la journaliste a été amenée à réagir aux accusations d’agression sexuelle contre son mari qui sont sorties en fin de semaine dernière.

Le 15 janvier dernier, Le Parisien révélait le témoignage d’une journaliste ayant « travaillé plusieurs années » avec Jean-Jacques Bourdin et qui l’accuse de « tentative d’agression sexuelle ». Une plainte a été déposée et une enquête interne a été ouverte au sein de BFMTV et RMC.