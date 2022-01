À la télé ce soir: «Mission impossible: protocole fantôme» ou «Ninja Warrior, le parcours des héros» (Vidéos)

« Ninja Warrior, le parcours des héros » à 21h10 sur TF1

Lequel, parmi des concurrents plus athlétiques les uns que les autres, remportera le redoutable parcours d’obstacles en plein air de « Ninja Warrior » ? À chaque passage de qualification, les candidats affrontent deux premières épreuves et doivent ensuite faire un choix entre le parcours A et le parcours B, composés chacun de deux challenges spectaculaires.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Pot-bouille » à 13h35 sur ARTE – Quatre étoiles

de Julien Duvivier (1957)

La brillante – et ô combien savoureuse ! – adaptation du roman d’Émile Zola repose autant sur les brillants dialogues de Henri Jeanson que sur la distribution féminine autour d’un Gérard Philipe au sommet de la séduction. Le toujours regretté Cannois imposa lui-même au réalisateur des premiers « Don Camillo » la jeune Dany Carrel qui lui en sera éternellement reconnaissante. À près de 90 ans, elle n’est pas la seule rescapée du tournage : Anouk Aimée doit elle aussi fêter ses 90 ans fin avril et Judith Magre vient d’en avoir 95 en novembre.

« Mission impossible : protocole fantôme » à 20h15 sur AB3 – Trois étoiles

de Brad Bird (2011)

Le réalisateur des « Indestructibles » et de « Ratatouille » abandonne le dessin animé pour voler au secours d’une saga qui battait de l’aile à l’image d’un Tom Cruise de moins en moins demandé. Le pari est totalement réussi en matière de grand spectacle, voire de suspense, même si le script n’a pas hésité à puiser dans le réservoir de James Bond, resté plus ou moins incontournable en la matière.

« Filles de joie » (1re TV) à 22h00 sur LA TROIS – Deux étoiles

d’Anne Paulicevich et Frédéric Fonteyne (2020)

Le titre n’est qu’un leurre pour ce drame qui aurait pu tout aussi bien s’appeler « L’enfer du Nord ». Le portrait qui résulte de ce « docudrame » ne fait pas vraiment dans la dentelle, comme en témoigne d’entrée de jeu la séquence pré-générique laissant deviner l’enterrement clandestin d’un cadavre forcément indésirable. N’en dévoilons pas davantage, tout en précisant que Noémie Lvovsky joue le caïd de service et que Sara Forestier est au centre d’un récit dont le féminisme manichéen n’a pas échappé à la critique.

« Boogeyman » à 22h05 sur TIPIK – Deux étoiles

de Stephen Kay (2005)

Avec des têtes connues de séries télévisées US dont Lucy Lawless – la sculpturale « Xena la guerrière » en personne – cette production à petit budget surprend par son scénario pas con du tout et une horreur qu’on ne voit pas, c’est-à-dire la plus efficace de toutes ! Les vrais amateurs du genre apprécieront.

« Je vais mieux » à 23h35 sur FRANCE 3 – Deux étoiles

de Jean-Pierre Améris (2017)