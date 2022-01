Stromae a tourné son nouveau clip à Bruxelles

Si vous êtes passé aux alentours du parc du Cinquantenaire ce vendredi 21 janvier après-midi, peut-être vous êtes vous demandé pourquoi un périmètre de sécurité était installé. La réponse la voici : Stromae tournait un clip.

Une annonce pour un casting avait été passée il y a quelques jours par Marion Motin, une chorégraphe française avec qui le chanteur a l’habitude de travailler. C’est elle qui est à l’origine des chorégraphies présentes dans les clips de Papaoutai et de Tous les mêmes. Elle a aussi accompagné le chanteur dans sa tournée Racine Carrée. Elle recherchait via une story Instagram plusieurs danseurs disponibles sur Bruxelles durant le mois de janvier, et visiblement le résultat ne s’est pas fait attendre.