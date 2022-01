Sophia Bush, Hilarie Burton et Bethany Joy Lenz des Frères Scott se retrouvent dans une série

Si vous avez grandi dans les années 2000, peut-être êtes-vous nostalgique de Lucas, Nathan, Brooke, Peyton, Haley et de leurs amis ? Et bien vous pourrez bientôt retrouver Sophia Bush, Hilarie Burton et Bethany Joy-Lenz dans la série médicale Good Sam.

Hilarie et Bethany sont actuellement sur le tournage de la série où elles ont rejoint Sophia Bush pour film le prochain épisode. C’est l’actrice principale qui a dévoilé l’info sur son compte Instagram avec comme mention : « Les fans, vos girls préférées sont à nouveau réunies ! C’est quoi le truc le plus cool quand on est productrice ? C’est que je peux faire venir mes meilleures copines ! Now vs Then + Always forever… »