Le prince Harry et Meghan Markle, victimes d’une campagne de haine monétisée

Ces comptes étaient actifs sur plusieurs plateformes dont Twitter et Youtube pour agir de façon coordonnée et attaquer par plusieurs moyens le couple et sa réputation. Selon le rapport publié, parmi les comptes ayant été actifs, trois d’entre eux ressortent du lot : YankeeWally, MurkyMeg, According2taz. Ces derniers auraient créé des vidéos visant Harry et Meghan qui ont généré des revenus publicitaires à hauteur de 500.000 dollars. Les vidéos ont été vues près de 70 millions de fois, explique le rapport.

Bot Sentinel explique que « Le trio a créé des vidéos haineuses et en grande partie mensongères pour monétiser des théories du complot concernant Harry et Meghan ». Ces théories et ces vidéos auraient été partagées par de nombreux faux comptes sur Twitter.

Les conséquences de cette campagne de haine pourraient durer dans le temps : « Leurs efforts leur ont permis d’interagir avec des journalistes et des spécialistes de la famille royale qui ont ensuite, dans certaines circonstances, amplifié les mensonges » peut-on lire dans les conclusions de l’étude. En effet, si cette campagne est bien finie, les relations entre Harry et Meghan et le reste de la famille royale sont visiblement tendues. Le couple semble aussi craindre en partie pour sa sécurité.