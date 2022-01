La salle de bains: l’antre à nanoparticules

Les aliments et les médicaments ne sont pas les seuls concernés par les nanoparticules. En réalité, si l’on fait le tour de la maison, on peut trouver des nanoparticules (pas seulement de dioxyde de titane) à peu près partout : dans les produits cosmétiques et de soins, les vêtements de sport ou anti-feu, les peintures, les textiles d’ameublement, les contenants en plastique, les rideaux… dépolluants (!), les appareils électroménagers, les matelas, les pesticides…