Angèle au casting de la soirée spéciale de «Stars à domicile»

Le principe reste le même qu’au début des années 2000 : des stars s’invitent dans la vie de leurs fans, chez eux, lors d’une fête privée, à l’école, etc. En plus de ces surprises, les téléspectateurs auront droit à la rediffusion d’extraits de l’émission tournés à l’époque.

Côté présentation, pas de changement non plus puisque c’est Flavie Flament qui reprendra les commandes de « son » émission. Par contre, TF1 n’a évidemment pas fait appel aux mêmes célébrités qu’il y a 18 ans. Pour la spéciale du 18 février, les stars qui surprendront les fans seront Soprano, Amel Bent, Julien Doré... et Angèle !Notre compatriote sera donc de retour sur TF1, près d’un mois après son passage dans « La chanson secrète » le 22 janvier dernier.