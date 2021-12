Viva for Life: Angèle clôture la 9e édition qui récolte 7,5 millions d’euros (vidéo)

Viva for Life vient de terminer sa 9e édition avec une belle somme malgré un contexte difficile.

Angèle était en direct depuis Tournai pour clôturer cette 9e édition de Viva for Life. Elle a chanté devant le public de la Grand Place de Tournai son morceau « Bruxelles je t’aime ». L’artiste de 26 ans est aussi allée ouvrir la porte aux trois animateurs qui ont tenu l’événement pendant 144 heures. Sara, Ophélie et Marco ont d’ailleurs dû observer une bulle stricte dans leur cube à cause d’une suspicion de cas de Covid-19 chez leurs invités.

Le public était réuni en masse pour les dernières heures du compte à rebours. Devant la chanteuse, le public réclamait son single. « Bruxelles, je t’aime », qui fut d’ailleurs la troisième chanson la plus demandée de l’opération.