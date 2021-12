Viva for Life: le cube devient une bulle sanitaire pour Sara, Ophélie et Marco

Les mesures sanitaires vont se renforcer à l’intérieur du cube. Les trois animateurs, Sara, Ophélie et Marco seront désormais strictement confinés dans leur cube a annoncé la RTBF dans un communiqué. En effet, comme tous les invités pour la neuvième édition de « Viva for LIfe », Anne-Laure Macq s’est soumise quotidiennement à un test antigénique. Le dernier réalisé s’est révélé positif.

La RTBF annonce que la chroniqueuse s’est tout de suite mise à l’isolement. « Elle va bien, tout comme le reste de l’équipe et les trois animateurs dans le cube », assure la RTBF dans son communiqué et ajoute : « Depuis le début de l’opération des mesures strictes sont appliquées pour toute personne entrant dans le cube. Compte tenu du contexte sanitaire actuel et de l’augmentation préoccupante des cas de COVID en Belgique, les équipes de Viva for Life ont décidé de renforcer les mesures de sécurité dans le cube ».