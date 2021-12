Séquence émotion dans «Viva for Life» lors de l’intervention d’Yves Duteil

Depuis la première édition de Viva for Life, la chanson « Prendre un enfant par la main » est devenue l’hymne non officiel de l’opération de la RTBF. Chaque année, ce titre d’Yves Duteil est le plus demandé par les auditeurs.

Pas de changement jusqu’à maintenant pour la neuvième édition de Viva for Life, qui se terminera demain. Plus de 130 personnes ont déjà demandé que le titre soit joué sur les ondes de Vivacité depuis le début de l’action. Et pour satisfaire les oreilles des auditeurs, quoi de mieux qu’une interprétation en live de ce titre émouvant ?