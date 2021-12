Viva For Life: les animateurs et Mister Cover déchaînés lors du blind test (vidéo)

Pendant près d’une heure et demie, les animateurs et Mister Cover ont repris les grands classiques de la chanson pour inciter le public au don.

Voilà plus de 72 heures que Sara de Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier sont enfermés dans leur cube sur la Grand Place de Tournai. Pendant 144 heures, ils vont animer la neuvième édition de Viva For Life. Pour l’occasion, Mister Cover était présent sur la Grand Place de Tournai pour reprendre les grands classiques de tous les genres de la chanson. Avec pas moins de 35 titres, Mister Cover et les animateurs ont dansé et chanté sur du rock, du disco et de la pop.

Les personnes présentes mais aussi en ligne pouvaient participer et eux aussi jouer à retrouver les artistes qui étaient repris sur scène. Tous les grands noms y sont passés, de Claude François avec « Alexandrie Alexandra », Téléphone et leur chanson « Ca c’est vraiment toi » et « L’Aventurier » d’Indochine, mais aussi « Beat It » de Michael Jackson.