Camille Cerf: «J’avais peur de ne pas être drôle»

Une fois n’est pas coutume, c’est un samedi que l’émission « Vendredi tout est permis » sera diffusée sur TF1 ! Pour fêter les dix ans du programme créé et animé par Arthur, c’est au Dôme de Paris, devant un public de 2.000 personnes, que ce numéro spécial a été enregistré. Plus de 50 artistes d’horizons différents participeront aux épreuves traditionnelles de « VTEP », comme le Décor Penché, Let’s Dance, Amuse-bouche et bien d’autres. Parmi les invités, Camille Cerf, Miss France 2015, l’une des invitées régulières du rendez-vous d’humour.

Vous avez débuté en 2015 dans l’émission. Quels souvenirs gardez-vous de votre première participation ?