La nature aide les enquêteurs

L’environnement regorge de ressources. Mais saviez-vous qu’il peut être d’une aide précieuse à la police dans la résolution d’affaires criminelles, voire d’énigmes de l’Histoire ? Dans ce documentaire consacré aux dernières méthodes utilisées par la police scientifique, la nature joue un rôle majeur. Ainsi les mouches et les larves apportent des indices aux enquêteurs. Et plus surprenant, le pollen, dont la durée de conservation est incroyablement longue, « assure la sauvegarde de traces vieilles de plusieurs milliers d’années ». La réalisatrice Anna Pflüger s’est notamment penchée sur cette technique. « Les pollens ont une grande résistance aux influences extérieures et environnementales », détaille-t-elle. « La paroi pollinique est très stable et est un véritable bouclier contre les agressions chimiques extérieures.