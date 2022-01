Florent Pagny touché par un cancer : son entourage se confie sur l’état d’esprit du coach de «The Voice»

L’annonce de Florent Pagny sur sa page Instagram a fait l’effet d’un choc au sein de ses fans et de ses proches. Dans une vidéo postée sur Instagram, le chanteur a annoncé souffrir d’un cancer du poumon et devoir annuler la tournée prévue en raison de la maladie : « Je dois annuler l'ensemble de mes concerts suite à un problème de santé », raconte Florent Pagny. « On vient de me diagnostiquer une tumeur cancéreuse au poumon, qui ne peut pas s'opérer. Je dois rentrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayons X. » Le coach de The Voice paraît déterminé à vaincre le cancer pour pouvoir remonter sur scène.

A post shared by Florent Pagny (@pagny_officiel)

Depuis l’annonce, Florent Pagny a reçu de nombreux messages de soutien de la part des fans mais aussi de plusieurs célébrités. Nikos Aliagas, Pascal Obispo, Marina Kaye, Matt Pokora ou Pascal Nègre lui ont témoigné de nombreux mots d’amitié.

Dans les colonnes du Parisien, mercredi 26 janvier 2022, les proches de Florent Pagny témoignent de sa force battre le cancer. « C’est tout Florent, ce message. Il est désolé, alors que c’est nous qui sommes désolés pour lui, et il est cash comme personne. Il ne voulait pas mentir à son public », explique l'un des amis artistes de l'interprète de La liberté de penser.