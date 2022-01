Florent Pagny atteint d’un cancer: sera-t-il présent pour «The Voice»?

Suite à l’annonce du cancer de Florent Pagny, la production de « The Voice » s’est exprimée.

Mardi soir, Florent Pagny a annoncé une mauvaise nouvelle à ses fans sur les réseaux sociaux. L’interprète de « Ma liberté de penser » a confié qu’une tumeur au poumon venait de lui être diagnostiquée, « une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s’opérer ». L’artiste de 60 ans doit donc annuler la suite de sa tournée, car il s’apprête à subir six mois de chimiothérapie et de rayons.

Mais qu’en est-il de sa participation à la nouvelle saison de « The Voice », qui débutera le 12 février prochain sur TF1 ? « Vous me verrez quand même dans le fauteuil rouge de ‘The Voice’ en pleine forme, car tout a été enregistré », a rassuré Florent Pagny dans la courte vidéo annonçant son cancer du poumon. Cependant, lorsqu’il dit « tout », il ne prend pas en compte la demi-finale et la finale, qui se jouent en direct.