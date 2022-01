«The Voice»: voici les nouvelles règles de la 11ème saison

Les fans sont impatients du retour de « The Voice » sur TF1. Alors qu’en Belgique, les auditions à l’aveugle ont repris avec déjà de belles surprises sur la RTBF, les Français eux, attendent toujours la nouvelle saison du télécrochet. Cette année, les coachs seront les même avec Amel Bent, Marc Lavoine, Florent Pagny et Vianney.

Cette idée de coach secret a déjà été vue dans des versions étrangères de l’émission. Dans le cas de « The Voice » en France, son intégration s’est faite après la frustration dont a fait part Florent Pagny. « Quand on ne prenait pas certains talents et qu’on découvrait en se retournant que c’étaient des mômes qui chantaient comme un adulte de 40 ans, on se disait qu’on s’était peut-être gourés » a expliqué le chanteur. « Les coachs écoutent 120 talents aux auditions à l’aveugle et n’en gardent que quatorze. Ils ont parfois des regrets » a ajouté le producteur artistique.

Plus de KO après les battles

Lors de la 10ème saison, les candidats devaient passer par une épreuve très difficile et parfois injuste. Après les battles, pour réduire de moitié les effectifs des équipes, les candidats devaient s’affronter dans une épreuve très stressante puisqu’ils pouvaient se retrouver éliminés d’un seul coup. Cette année, c’en est fini. La production a décidé d’arrêter cette sélection venant des coachs juste après les battles. Les candidats restants seront donc jugés par le public. Lors de la conférence, Amel Bent a fait part de son soulagement. « Cela veut dire que dès qu’on a fini les battles, nous ne décidons plus de rien, si ce n’est des talents qui vont s’affronter lors des cross battles ».

Les « cross-battles » deviennent « super »

Les téléspectateurs ont participé l’an dernier à des sélections via les « cross-battles ». Chaque coach envoyait l’un de ses candidats affronter celui d’un coach adverse. Les deux candidats devaient réaliser leur prestation et se retrouvaient soumis au vote du public. Une innovation qui a beaucoup plu et qui est gardée cette année, même améliorée. En effet, après les « cross-battles », les candidats restants s’affronteront de nouveau selon ces règles. Une épreuve supplémentaire qui promet de faire monter le niveau à chaque épisode.