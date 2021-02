« The Voice » : la tension entre Vianney et Amel Bent frappe les téléspectateurs

Ce samedi soir, c’était le grand retour de « The Voice » sur TF1, avec le début de la dixième saison. Comme d’habitude, les talents en ont mis plein la vue au jury, composé cette fois-ci de Florent Pagny, Marc Lavoine, Vianney et Amel Bent. Mais ce n’est pas la seule chose qu’ait retenu le public au bout de ce premier blind. La soirée a en effet été constellée de moments de tension entre les deux plus jeunes coachs, au point où cela a parfois tourné à la petite prise de becs.

Un Vianney « cinglant » ou une Amel Bent « susceptible » ?

A chaque fois, c’est une déclaration de Vianney qui crée le litige, en commençant par une suivant la prestation de la Belge Mentissa. Pour l’avoir dans son équipe, le chanteur n’hésite pas à faire une petite attaque ad hominem envers Amel Bent : « Écoute, moi je me suis retourné assez rapidement, c’était solaire parce que tu m’as donné la démonstration de ce que j’essayais maladroitement d’expliquer plus tôt, et je suis heureux qu’Amel se prenne la réalité en pleine tronche, la réalité ». Une déclaration qui laisse Amel Bent sans voix sur le coup, hébétée. A la fin du discours de Vianney, elle réagit quand même en se disant surprise de découvrir un Vianney aussi « cinglant ». Mais force est de constater que la tactique de ce dernier marche puisque Mentissa le choisit comme coach.