« The Voice France » : déjà trois Belges qualifiés lors des auditions à l’aveugle (vidéos)

Ce samedi 6 février a marqué le retour de « The Voice France » sur TF1. Pour cette dixième saison, les fauteuils rouges sont occupés par quatre membres du jury : Amel Bent, Marc Lavoine, Florent Pagny, qui marque ainsi son retour après deux ans d’absence, et pour finir le petit nouveau de la bande, Vianney.

Mentissa quant à elle a repris « New Rules » de Dua Lipa. Un choix payant puisque les quatre fauteuils se sont retournés sur sa prestation. La jeune femme de 21 ans est ainsi devenue le premier talent de l’équipe de Vianney. Youssef, ami de Mentissa, a clôturé le trio belge de la soirée. Avec sa prestation sur « Fix You » de Coldplay, le candidat de 26 ans a lui aussi conquis l’ensemble du jury. Hésitant, il a demandé conseil à sa meilleure amie au moment de choisir un coach. « Suis ton cœur », lui conseille-t-elle. Youssef décide alors de rejoindre lui aussi la team Vianney. Les deux amis seront donc adversaires dans la suite de l’aventure. « On ne sera jamais concurrents. Si l'un d'entre nous gagne, on a tous les deux gagnés », a toutefois déclaré Mentissa.