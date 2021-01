The Voice France dévoile un documentaire sur les coulisses de l’émission

Ce 6 février, c’est le moment du grand retour pour The Voice sur TF1 ! Il s’agira alors du lancement des blinds de la dixième saison du programme, où les téléspectateurs verront les chanteurs tenter de faire retourner les sièges des coachs pour accéder à la suite. Mais que se passe-t-il avant leur arrivée sur le plateau ? C’est justement à cette question que répond aujourd’hui un documentaire mis en ligne par TF1, « The Voice 2021 : dans les pas d'un talent », qui montre les dessous de l’émission, avec des images toutes fraîches prises lors du tournage de la saison 2021.

Une immersion inédite dans les entrailles de The Voice

Ici, il n’est pas question de montrer les quatre coachs en coulisses, à savoir cette année Amel Bent, Marc Lavoine, Vianney et Florent Pagny. Le documentaire suit plutôt le parcours de deux talents, Malaïka et Robin, à travers les différentes étapes destinées à les préparer à se confronter à la scène. L’histoire commence ainsi deux jours avant l’épreuve des blinds, avec un planning chargé. Découverte des lieux, entraînement avec les autres talents, premiers pas devant les caméras, choix de la tenue, mise au point du maquillage parfait, etc. Autant dire qu’ils ne chôment pas ! C’est toute cette préparation qui est au cœur du sujet.

Par la même occasion, on voit comment l’équipe de l’émission soutient les talents, leur donne des conseils et les encourage, et ce bien avant de passer devant les coachs. L’occasion de voir un peu les secrets du tournage de The Voice, mais aussi le rôle de telle ou telle personne au sein de cette organisation, y compris Nikos Aliagas. En tout et pour tout, le documentaire dure près de 18 minutes et se termine au moment pile où les chanteurs entrent sur scène. Pour voir la suite, il faudra être devant sa télévision la semaine prochaine.