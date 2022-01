Gaspard Ulliel : un dernier hommage rendu ce jeudi

Une semaine après le drame, les obsèques du comédien césarisé se tiennent ce jeudi, dès 11h, en l’église Saint-Eustache de Paris. Ses proches, mais également certaines vedettes du cinéma français, devraient faire le déplacement pour ce dernier adieu.

Un hommage sera aussi rendu à la station de ski La Rosière, en Savoie, lieu où s’est déroulé le drame. C’est ce qu’a détaillé Jean Régaldo, directeur du domaine, au micro de France Bleu : « Ce jeudi 27 janvier, le jour des obsèques de Monsieur Gaspard Ulliel à Paris, à 15h58, qui était l’heure de son accident le 18 janvier, nous arrêterons symboliquement les remontées mécaniques pendant une minute en hommage à lui, à sa famille et à ses proches. Nous avons échangé avec son agent et sa famille. En montagne quand il y a un accident, on fait preuve de solidarité et il nous semblait important de rendre cet hommage à ce grand acteur qu’était Gaspard Ulliel. »