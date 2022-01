«Où est la dignité?» : le traitement du décès de Gaspard Ulliel par Charlie Hebdo choque

Le journal satirique français a caricaturé l’acteur en Reine des Neiges avec le slogan « Libérée, Délivrée, Je ne skierai plus jamais ».

Charlie Hebdo fait parler en cette fin de semaine. En cause : son traitement du décès de l’acteur Gaspard Ulliel, décédé des suites d’un accident de ski mercredi. Le journal satirique n’a pas hésité à enfoncer le clou en dessinant la Reine des Neiges avec une tête de mort scandant « Libérée, Délivrée, je ne skierai plus jamais » et dont l’intitulé est « Les prochains films de Gaspard Ulliel ».