À la télé ce soir : « Mission impossible : protocole fantôme » et « Un taxi pour Tobrouk »

« Mission impossible : protocole fantôme », à 21h15 sur AB3

En mission en Russie, les agents de Mission impossible se retrouvent sur le lieu d’un attentat à la bombe qui touche le Kremlin. Pour les États-Unis, il est hors de question de reconnaître que des espions opéraient en terre étrangère. Le Président décide donc de mettre en place le Protocole fantôme…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Un taxi pour Tobrouk », à 23h30 sur France 3 – Quatre étoiles

de Denys de La Palletière (1960)

Le chef-d’œuvre du papa d’Alexandre – l’un des auteurs du « Prénom » – doit évidemment beaucoup aux dialogues de Michel Audiard et au charisme d’un quatuor de rêve (Lino Ventura, Charles Aznavour, Maurice Biraud et l’Espagnol German Cobos, qu’on reverra dans « Cria cuervos ») auquel s’est adjoint un Hardy Krüger plus sympa que jamais, icône d’un message pacifiste qui ne fit pas l’unanimité. Quelques chiens aboyèrent mais la caravane passa en force, avec cinq millions d’entrées rien qu’en France.

« Jules César », à 0h55 sur France 3 – Quatre étoiles

de Joseph L.Mankiewicz (1953)

Toute l’originalité de cette adaptation de la pièce de William Shakespeare réside précisément dans son style théâtral, totalement à l’encontre des critères du péplum, genre très à la mode au cours de la décennie. En tête d’une distribution magistrale, Marlon Brando est une fois de plus fascinant. Nominé pour la troisième fois consécutive aux Oscars, il devra encore patienter un an pour décrocher enfin la statuette du meilleur acteur (« Sur les quais » d’Elia Kazan).

« Miss », à 20h30 sur BE1 – Trois étoiles

de Rubens Alves (2020)