Julien Doré dévoile les premières images de son rôle de coach dans «The Voice Kids» (vidéo)

Pascal Obispo, Vianney, Marc Lavoine… à l’instar de Julien Doré, beaucoup ont d’abord décliné l’offre de la production de « The Voice » avant de finalement se laisser tenter par une place de coach dans l’émission. « C’était vraiment se poser la question : est-ce que j’ai envie d’être dans une autre sphère de notoriété ?’ Je n’avais pas envie », avait expliqué l’interprète au micro d’Europe 1. Mais apparemment l’idée a fait son chemin dans la tête du chanteur et il a appréhendé ce nouveau rôle d’une manière totalement différente. « Je crois que c’est vraiment le chemin que j’ai pu faire en studio, à écrire pour d’autres ces deux dernières années. Je l’ai beaucoup, beaucoup, beaucoup fait. Et j’ai finalement fait ce qu’eux appellent le coaching. Mais pour moi, c’était plus du conseil et de la réalisation. Je me retrouvais face à un artiste et il s’agissait de sublimer ce qu’il me proposait », a-t-il expliqué. Un an après, il ne regrette pas de s’être laissé tenter.

Souvent invité dans le programme, Julien Doré préférait accompagner ses amis jurés ou chanter avec les futurs talents. Des « non » à répétition qui n’ont pourtant pas ébranlé la détermination des équipes de The Voice. Et elles ont eu raison d’insister auprès de la star puisque le gagnant de Nouvelle Star est désormais l’un des nouveaux coachs de la version Kids, au côté de Louane – petite nouvelle également –, Kendji Girac et Patrick Fiori. « Quand ils m’ont proposé cette année, j’ai dit oui à fond… Ce qui les a un peu étonnés », a-t-il déclaré avant d’ajouter : « Je suis en train de chanter des chansons destinées à la nouvelle génération, aux enfants. […] Je porte avec moi cette envie de sourire, de s’amuser, de partager à l’instant T, car on ne sait pas ce que l’avenir nous réserve. […] Tout ça réuni, c’était une évidence pour cette année. »