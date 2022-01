Voici les pires excuses entendues par la police après une infraction aux règles covid

L’esprit humain est tout à fait original et peut réagir à la seconde, offrant des réponses pour le moins originales. Alors que le confinement battait son plein et que les sorties étaient interdites passées une certaine heure, certains Belges ont décidé de ne pas suivre les règles et de partir se promener ou de participer à des lockdown party. Ils estiment la réglementation injuste et refusent de payer l’amende de 250 €. Et une fois devant les policiers ou les juges, ils arrivent à sortir des excuses pour le moins originales.