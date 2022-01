Sophie Davant : ses enfants ont souffert d’une chronique d’un célèbre animateur télé

Dans un reportage diffusé ce samedi 29 janvier sur TF1 nommé Les Secrets des enfants de stars, Sophie Davant s’est livrée en toute sincérité sur un épisode douloureux du passé. Elle a avoué qu’elle et sa famille en avaient terriblement souffert. la présentatrice d’Affaire conclue, aux côtés de sa fille Valentine, est en effet revenue sur une chronique moqueuse de l’humoriste Stéphane Guillon, qui a sérieusement nui au bien-être de sa famille. Personne ne s’attendait à une telle méchanceté : « On partait en Normandie après, mes enfants et Pierre étaient là et c’était dur. On était dans la voiture tous les quatre et personne ne parlait. » Sa fille de 26 ans, Valentine, n’a pas oublié ce moment et a ressenti la même chose que sa mère : « On était choqués. C’était très violent. » Sophie Davant s’emploie ainsi quand elle le peut à se tenir loin de la critique non constructive : « Je ne passe pas ma vie à lire ce qu’on dit de moi, parce que sinon je serais blessée… »

Une notoriété pas toujours facile

Dans le reportage, Sophie Davant a également reconnu que sa notoriété a pu, par moments, être difficile pour ses enfants : « Ils ont subi dès la cour de l’école, ils ont dû se faire un prénom très vite et ont dû faire avec les invectives pas toujours tendres vis-à-vis de leurs parents, donc ça a été compliqué pour eux. », mais elle est ravie qu’ils soient parvenus aujourd’hui à trouver leur équilibre.