Julian Bugier fête son premier anniversaire à la tête du «13 Heures» de France 2

Julian Bugier a troqué sa casquette de joker du JT de 20 heures sur France 2 pour celle de présentateur de celui du 13 Heures, il y a un peu plus d’un an maintenant. Arrivé le 4 janvier 2021, le journaliste a pris ses marques et signe des JT axés sur la proximité. Julian Bugier voulait un « ton décontracté » et « spontané » déclarait-il, quand il prenait les rênes du journal. Il déclarait d’ailleurs sur Europe 1, le 10 janvier dernier : « Le 13h, c'est un état d'esprit, c'est une humeur, c'est une ambiance. On aime ou on n'aime pas, mais c'est un style. (...) Je pense qu'un journal s'incarne, donc j'essaie de le faire de la plus spontanée des façons. Avec rigueur et sérieux, mais en lui donnant aussi un style qui m'est propre. C'est aussi une décontraction et une bonne humeur, dans la partie magazine du journal ».

À l’heure de son premier bilan, le journaliste souhaite « se faire l’écho des préoccupations des Français » explique-t-il. « Nous nous rendons dans des lieux précis pour rencontrer différentes populations, comme les maisons de retraite intergénérationnelles par exemple » ajoute-t-il. En effet, Julian Bugier a ajouté des nouvelles rubriques au journal concurrent de celui tenu par TF1. Les téléspectateurs ont pris l’habitude désormais de retrouver la rubrique « Derrières nos étiquettes », qui répond aux questions des consommateurs sur les produits qu’ils achètent.