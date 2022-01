Après la polémique, Gims devient ambassadeur culturel de la République Démocratique Du Congo

Gims vient de retourner la vapeur. Après avoir commencé l’année sur une polémique où il demandait aux musulmans de ne pas célébrer la nouvelle année, il se retrouve désormais ambassadeur culturel de la République Démocratique Du Congo. Alors qu’il cherche depuis plusieurs année à avoir la nationalité française, le rappeur s’est rendu tout de même dans son pays natal, à Kinshasa.

Gims y venait pour s’entretenir avec le président congolais, Félix Tshisekedi. Le compte Twitter officiel de la présidence a partagé des photos de cette rencontre avec Gims et un autre artiste Dadju Djuna. Les deux artistes ont été nommés ambassadeurs culturels par le président qui les considère comme des « stars mondiales de la chanson ». En plus de leur nouvelle mission de « faire rayonner l’image du Congo dans le monde », les deux artistes bénéficient d’un passeport diplomatique. Le président a aussi ajouté que les artistes allaient « s’investir dans la création, à Kinshasa, de studios d’enregistrement aux standards internationaux et d’un grand festival musical annuel ». En effet, tous les deux ont l’intention de mettre sur pied le projet culturel de construire des studios d’enregistrement aux standards européens. « Il n’est pas normal que Kinshasa et Lubumbashi, deux grandes villes francophones, manquent ces genres d’infrastructures culturelles » a déclaré Gims lors de la rencontre.