L’hommage de U2 aux victimes du «Bloody Sunday» il y a 50 ans (vidéo)

Il y a 50 ans, l’Irlande du Nord était en proie à de forts conflits. Lors du « Bloody Sunday », 13 personnes sont mortes. Pour cette date anniversaire, le groupe U2 a partagé sur les réseaux sociaux une version acoustique de leur chanson « Sunday Bloody Sunday ». Dans une vidéo en noir et blanc, Bono et The Edge partagent l’écran avec des photos prises au moment des conflits.

On peut notamment voir Edward Daly, agitant un mouchoir blanc alors qui ouvre la voie à des hommes qui portent John Duddy, le premier mort du « Bloody Sunday ». Les victimes ont été tuées par des soldats britanniques lors d’une manifestation pacifique pour les droits civiques des catholiques.