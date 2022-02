Le modèle Pivot

Après s’être retiré de la présidence de l’Académie Goncourt, Bernard Pivot vient de mettre un terme à ses chroniques du « Journal du Dimanche ». Affaibli par des problèmes de santé, à 86 ans, le célèbre journaliste prend ainsi sa retraite tout en publiant 160 pages qui célèbrent l’amitié (« Amis, chers amis », Allary Éditions). Depuis ses débuts au « Figaro Littéraire » en 1958, où il atterrit par le plus grand des hasards, le Lyonnais Pivot, qui jusqu’alors ne pouvait se targuer d’une grande culture générale, n’a cessé de dévorer les ouvrages et de partager ses innombrables coups de cœur, et, plus rarement, coups de gueule. En 1973, la première chaîne de l’ORTF lui accorda un ballon d’essai télévisuel, « Ouvrez les guillemets », où le néophyte montra déjà de jolies dispositions.