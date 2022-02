Judiciaire: la face sombre des frères Bogdanoff

Hélicoptère, voitures de luxe, château… Les frères Bogdanoff ont mené la grande vie au temps de leur succès à la télévision. Ils ont gagné beaucoup d’argent avec leurs émissions, « Temps X » sur TF1 en particulier, et leurs livres de science-fiction ou de vulgarisation scientifique. Mais ils ont tout dépensé, au point de terminer leur vie ruinés. Morts du Covid à quelques jours d’intervalle, le 28 décembre (Grichka) et le 3 janvier (Igor) derniers, les jumeaux non vaccinés n’avaient plus un sou. Un proche, le journaliste et écrivain Jean-Paul Enthoven, confiait au « Point » que les frères Bogdanoff « ont longtemps vécu dans une maison médiévale où l’électricité était coupée et les loyers impayés, ce qui n’avait guère d’importance. Ils avaient des dettes chez l’épicier, chez le pharmacien, mais ils remboursaient chacun d’un sourire, comme Don Juan avec Monsieur Dimanche. »