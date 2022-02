En 2022, 1 Belge sur 10 compte prendre un chat ou un chien

Le confinement et le télétravail généralisé ont été des facteurs favorisant l’achat d’animaux de compagnie ces derniers mois. Et ce n’est pas fini. D’après un sondage réalisé pour Royal Canin, un peu plus de 9 % des Belges prévoient cette année de prendre un chien ou un chat. La marque premium de nourriture pour animaux insiste elle aussi pour que les futurs maîtres réfléchissent bien à cet achat, pour ne pas commettre d’erreur. « La première étape, c’est de choisir un bon éleveur », commente Ellen Michiels, vétérinaire chez Royal Canin. « Certaines races de chien peuvent développer des vulnérabilités de santé spécifiques. Si l’élevage est bon, les reproducteurs bien sélectionnés, cela limite les risques. Allez donc voir l’éleveur et discutez avec lui, voyez les parents des chiots. N’hésitez pas non plus à demander conseil à votre vétérinaire, notamment pour choisir la race de chien qui vous convient le mieux. Des chiens ont des besoins spécifiques, comme le malinois qui doit beaucoup bouger.