Le tabac pas seul responsable

Dans près de 9 cas sur 10, les cancers du poumon sont dus au tabagisme, surtout si l’on fume soi-même. Restent 10 % qui sont liés à des causes « plus avouables », c’est-à-dire à des facteurs de pollution environnementale. Ce pourcentage est-il en hausse depuis quelques années ? Nous en avions l’impression et pourtant… « Je ne suis pas d’accord avec cette affirmation, nous répond le Dr Didier Vander Steichel, directeur médical et scientifique de la Fondation contre le Cancer. Le tabac n’est certes pas l’unique cause du cancer du poumon, mais les autres sont anecdotiques par rapport à celle-là. Cela dit, toutes les causes peuvent se cumuler ! »