Divorce à la Cour d’Espagne

Après tous les obstacles franchis, les scandales, et on en passe, le couple formé par la grande sœur du roi d’Espagne et l’ancien sportif Iñaki Urdangarín semblait inébranlable. Mais les dernières frasques de l’époux de Cristina ont fini par faire exploser les liens qui unissaient encore les deux époux. Dans un communiqué transmis par l’agence espagnole EFE, l’infante Cristina annonce publiquement sa séparation. Un futur divorce provoqué par la récente « incartade » d’Iñaki, l’affront de trop. « D’un commun accord, nous avons décidé d’interrompre notre relation conjugale », peut-on lire dans le document. « L’engagement envers nos enfants reste intact. Étant donné qu’il s’agit d’une décision privée, nous demandons le plus grand respect à tous ceux qui nous entourent. »