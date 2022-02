Ophélie Meunier placée sous protection judiciaire: les journalistes de M6, RTL et BFM en «soutien»

Les sociétés des journalistes (SDJ) du journal télévisé de M6, de la radio RTL et de la chaîne BFM TV ont exprimé lundi leur soutien à l’animatrice de l’émission « Zone Interdite » Ophélie Meunier, placée sous protection policière après avoir reçu des menaces à la suite d’un reportage sur l’islamisme.

« Nous, SDJ des JT de M6 et SDJ de RTL apportons notre plein soutien à toute l’équipe de +Zone Interdite+ et en particulier à Ophélie Meunier, ainsi qu’à tous les intervenants qui ont accepté de témoigner », a écrit la SDJ de M6 sur son compte Twitter. « Il est inadmissible de s’en prendre ainsi à qui que ce soit. Rien ne justifie les menaces ou la violence, et l’information et la liberté de la presse doivent rester une priorité si l’on veut préserver notre démocratie », a-t-elle ajouté.