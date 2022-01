Un journaliste de LCI insulté par des antivax: «On devrait vous péter la gueule» (vidéo)

Journaliste pour LCI, Paul Larrouturou s’est rendu sur place pour recuillir les arguments de ces antivax, alors que dans les hôpitaux les médecins commencent à s’inquiéter de devoir faire un tri entre patients vaccinés et non vaccinés admis en réanimation.

Mais tout ne s’est pas déroulé dans le calme. Alors que le reporter tend son micro à un manifestant, un autre débarque dans le champ de la caméra et interpelle l’interviewé : « Ne répondez pas, ce sont des cons. Ne répondez pas à des gens comme ça. Ils ne le méritent pas ». Puis ce monsieur antivaccin se tourne directement vers Paul Larrouturou, l’insultant de « journaleux de merde » et le menaçant : « Pour le moment, on est calmes, mais on ne va pas le rester ! ».

Un autre homme s’approche alors et déclare au journaliste : « Un jour, vos directions, et vous qui acceptez ce travail, auront des comptes à rendre », avant d’être interrompu par le premier antivax qui lance un « bande d’enfoirés ! ».

Paul Larrouturou tente d’apaiser les choses et garde son calme, mais d’autres personnes arrivent. « Vous avez de la chance, car si vous faites ça aux gilets jaunes, vous vous faites défoncer la gueule », crie un manifestant, « On devrait vous péter la gueule ! », menace un autre.

Et quand le journaliste, qui garde son sang-froid, tente de lancer une discussion constructive, les antivax rassemblés autour de lui crient au mensonge : « C’est faux ! Vous n’êtes qu’un perroquet ».