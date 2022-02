Le paresseux, un mammifère aux super-pouvoirs

Nul ne l’ignore, la paresse est considérée comme un vilain défaut. Ce que l’on sait moins, en revanche, c’est que le mammifère qui en tire son nom est, lui, une sorte de super-héros des animaux… En effet, si le paresseux est connu pour son manque de dynamisme, et passe souvent pour une feignasse, il possède néanmoins des capacités insoupçonnées amusantes et, surtout, très impressionnantes ! Ah oui ? Voici quelques exemples. Le paresseux a un régime alimentaire extrêmement simple (et peu appétissant, il faut le reconnaître) : il ne mange que des feuilles, un mets qui, consommé en grande quantité, se digère très lentement et demande beaucoup d’énergie à l’animal qui se repose alors jusqu’à 14 heures par jour !