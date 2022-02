«The Voice»: une jeune fille repérée dans la rue par BJ Scott se présente aux auditions (vidéo)

Une étape va bientôt se terminer dans la dixième saison de « The Voice ». Les auditions à l’aveugle ont livré leurs avant-dernières pépites mardi soir. Neuf talents sont venus compléter les équipes de Typh Barrow, BJ Scott, Black M et Christophe Willem.

Tout d’abord, la Bruxelloise Adriana (22 ans) qui a convaincu les quatre coachs assez rapidement, avec sa reprise de « As the world caves in » de Matt Maltese. La jeune femme, qui s’est mise à la musique à six ans après une péritonite, a finalement choisi de rejoindre l’équipe de BJ Scott.

Mic est ensuite monté sur scène. Ce Bruxellois de 27 ans, originaire d’Israël, a mis du temps à convaincre le jury avec « I’m not the only one » de Sam Smith, mais Typh Barrow s’est finalement retournée à la dernière seconde, pour attirer son « buzz de coeur » dans son équipe.

Deux soeurs se sont présentées devant les coachs, séparément, mais ont toutes deux réussi à faire se retourner trois membres du jury. Saphyra tout d’abord, qui a repris « Ex-factor » de Lauryn Hill. « Totalement conquis, je voudrais vraiment travailler avec toi », lui a lancé Black M en fin de prestation. Et c’est finalement vers lui que s’est dirigé le choix de la jeune femme.

Sa soeur Trinity a réussi à intégrer le concours elle aussi, grâce à une prestation sur « Love » de Keyshia Cole. Trois coachs se sont retournés (BJ Scott, Typh et Black M) comme pour Saphyra, mais Trinity a décidé de rejoindre la team de BJ.

Black a ensuite attiré dans son équipe Sabine, venue interpréter « I’m in love with a monster » de Fifth Harmony.

« Black Mamba », comme le rappeur est surnommé sur le plateau de « The Voice, s’est également battu pour ajouter Régis à sa team, mais c’est finalement Christophe Willem, convaincu par l’énergie du Belge originaire d’Ecaussines, qui l’a enrôlé dans son équipe.

Anissa, 18 ans, a séduit Typh Barrow avec « Take on me » de A-Ha, malgré une performance marquée par le stress. « Tu as touché ma corde sensible », lui a confié Typh, persuadée qu’elle pourra faire de belles choses avec la jeune Liégeoise.

Surprise ensuite sur la scène, puisque c’est une ancienne candidate de « The Voice Kids » qui a foulé les planches. À 16 ans, Nora a repris « Holding out for a hero » de Bonnie Tyler et a totalement conquis les quatre coachs. La jeune femme a finalement choisi de rejoindre BJ Scott, notamment car la « Mama » l’avait un jour repérée en train de chanter pour des passants en rue et lui avait dit que sa place était sur scène et non dans la rue.