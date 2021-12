La RTBF fait polémique lors de la reprise de «The Voice»

« The Voice » a recommencé mardi soir sur La Une, mais quelques détails de tournage ont interpellé les téléspectateurs.

La dixième saison de « The Voice » a débuté mardi soir sur La Une, avec la diffusion des auditions à l’aveugle, enregistrées en novembre dernier. Pour cette édition, plus question d’un public virtuel, les spectateurs pouvaient être présents dans les studios de Médiarives. Et terminés également les coups de coude pour se saluer, les câlins sont apparemment autorisés sur le plateau cette année.

Car les téléspectateurs ont pu en effet voir les coachs enlacer ou faire des accolades avec les talents qui intégraient leur équipe, alors que la pandémie de coronavirus n’était pas au plus bas au moment du tournage des blinds. Aucun masque n’a été aperçu à l’écran, ni dans les coulisses où se trouvent les proches des candidats, ni sur le plateau.