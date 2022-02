The Voice Belgique: Black M prend ses marques: «Il faut que mon équipe me ressemble»

Pendant les auditions à l’aveugle, les enjeux sont grands de chaque côté des fauteuils rouges. Les candidats doivent convaincre rapidement les coachs, Typh, BJ, Black M et Christophe Willem. Mais ces derniers doivent aussi réussir à composer une équipe qui saura tenir la compétition et refléter les talents de chacun.

La pression commence à monter pour les candidats de « The Voice Belgique » qui se présentent pour les 6ème et dernières auditions à l’aveugle. Mais pour les coachs aussi, le stress est présent. Black M était l’invité du 8/9 sur la RTBF ce matin. L’occasion pour lui de revenir sur ce que représente son nouveau rôle de coach dans l’émission.

Des tensions entre les coachs ?

Pendant son interview, Black M est justement revenu sur cette tension qu’il peut y avoir entre les coachs. Apparemment, tout cela n’est que du cinéma, malgré l’impression que peut donner la relation entre Black M et Christophe Willem, régulièrement occupés à se chamailler. « Il faut savoir qu’avec Christophe, on se connaît depuis assez longtemps pour pouvoir se charrier librement et ouvertement à la télé » assure Black M à l’antenne.

Outre les chamailleries, Black M sait aussi que les autres coachs peuvent représenter un défi de plus face aux talents, grâce à leur expérience de l’émission. Il doit notamment faire face à BJ Scott, présente pour la neuvième saison et Typh Barrow, qui est coach pour la troisième fois. Mais Black M semble être un peu plus serein qu’au début de l’émission : « C’est très difficile. J’apprends tous les jours de BJ et Typh et même de Christophe, mais avec le temps mon vrai personnage prend place. J’ai l’impression qu’on a une bonne osmose ensemble, on est bien ».

S’il ne peut pas jouer la carte de l’expérience en tant que coach, Black M peut en tout cas jouer celle de la persuasion : « Quand j’arrive, j’essaie de prendre mes marques, je regarde. J’observe car c’est la première fois que je fais ce genre d’émission. Après je commence à me lâcher parce que quand on veut quelque chose, il faut vraiment donner de sa personne » glisse-t-il.

Y aller au feeling

Pendant l’interview, le coach a aussi révélé les critères auxquels il tenait. Et même si le chanteur y va au feeling, il recherche tout de même des « voix atypiques, qui sortent un peu de l’ordinaire ». Avant tout, Black M doit « connecter avec l’univers » de la personne qui tente l’expérience. « On est là pour former une team. Et mon équipe il faut qu’elle me ressemble. Je vais donc vraiment sur ce que j’aime dans les goûts (musicaux). (…) Ce qui est fort c’est d’avoir un talent qui vient avec la justesse, la voix et quand on se retourne on voit que le talent a le charisme qui va avec. Quand il y a le combo des trois, c’est dingue » assure Black M.