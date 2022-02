Mathilde masquée et voilée de rouge à la mosquée

Sous le majestueux et lourd dais de bois sculpté qui les met à l’ombre d’un soleil ardent, le sultan Haitham ben Tarek, le roi Philippe et la reine Mathilde écoutent sans bouger un cil l’exécution de notre hymne national par la fanfare militaire omanaise. Puis le chef de l’État invite le couple royal belge à saluer une rangée de hauts dignitaires omanais. Ceux-ci sont reconnaissables à la cape noire tissée dans un voile extrafin, presque évanescent, qui ne masque pas la dishdasha d’un blanc immaculé, mais aussi au kandjar, le poignard d’apparat, passé à la ceinture de leur tenue traditionnelle. Le Roi s’incline légèrement devant chacun d’entre eux, le masque bien posé sur sa royale figure. Le Sultan, à visage découvert, lui, adresse une poignée de main vigoureuse à chacun des membres de la délégation officielle belge. Visiblement, à Oman, le virus n’ose pas s’attaquer au souverain ni à ses proches. La veille déjà, son fils, prince héritier et ministre de la Culture, des Sports et de la Jeunesse Sayyid Theyazin Haitham Al Said ne se protégeait pas davantage.

Le sultan a mis les petits plats dans les grands à l’occasion de cette visite officielle belge. Il faut dire que, depuis sa montée sur le Trône le 11 janvier 2020, le roi Philippe est le premier chef d’État européen à le rencontrer officiellement à Mascate. Philippe fut aussi le premier à se rendre sur place à l’annonce du décès de son prédécesseur, le sultan Qabous Abn Saïd, décédé à l’âge de 79 ans après un règne de 50 ans. Il tenait à lui rendre un vibrant hommage. Les deux familles royales entretiennent les meilleurs rapports et du coup, nos deux pays ont les meilleures relations diplomatiques qui soient.

Haitham n’est pas le fils de Qabous, mais son cousin. Ce dernier, non marié et sans enfants ni frères, l’a désigné pour lui succéder à son décès. Qabous n’a eu de cesse au long de son règne d’un demi-siècle de moderniser son pays et de jouer un rôle de modérateur dans une péninsule arabique traversée par des tensions, notamment en raison de l’inimitié notoire entre les Etats-Unis, alliés des Etats arabes de la région, et l’Iran. Son successeur, qui a étudié à Oxford et exerça en tant que sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, partage la même vision pacifique de la diplomatie.

Un pays pacifique dont l’emblème est tout de même une dague kandjar superposée sur deux épées croisées. Et justement lors du traditionnel échange des cadeaux officiels, le Roi a reçu une magnifique épée. Il a par ailleurs été élevé au plus haut rang de l’ordre civil omanais de la Première Classe.

La mosquée et son chandelier

Ce jeudi, journée la plus protocolaire de cette visite, le Roi, accompagné de la Vice-première en charge des Affaires étrangères Sophie Wilmès, a par ailleurs participé à des entretiens bilatéraux sur le thème de la transition vers les énergies vertes et la coopération innovante entre nos deux pays en la matière. La Reine s’est, elle, longuement entretenue avec l’épouse du sultan, l’Honorable Lady Ahad bint Abdallah ben Hamad Al Saïd, à qui son époux a confié de véritables fonctions de représentation. Ce qui est plutôt moderne dans la région.

Le couple royal sous l’immense chandelier en or et cristal. - BelgaImage

Dans l’après-midi, le couple royal a découvert la Grande Mosquée du sultan Qabous, principal lieu de culte d’Oman. Financée et commandée par le sultan Qabus ibn Saïd, elle a été inaugurée en 2001. Elle est célèbre pour son tapis, le plus grand tapis noué à la main d’une seule pièce (70 sur 60 mètres), mais aussi son chandelier, le plus grand du monde, entièrement serti d’or 24 carats. Comme toutes les dames de la délégation, la Reine a recouvert ses cheveux d’un voile, rouge comme le masque anti-covid et la tenue flamboyante de la souveraine.